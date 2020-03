Ministro Martos: “Mañana el control será más estricto, apelamos a la madurez de la población”

El ministro de Defensa, Walter Martos, hizo un llamado a la ciudadanía a que acate la orden de aislamiento social obligatorio, que fue decretada por el presidente Martín Vizcarra para evitar la propagación del coronavirus COVID-19.

En declaraciones a Exitosa, Martos sostuvo que este lunes se está aplicando “cierta flexibilidad” con las personas que no acatan la medida de cuarentena. “Pero el día de mañana el control será mucho más estricto. Apelamos a la solidaridad y a la madurez de toda la población”, expresó.

“Hay muchos ciudadanos que aún no toman conciencia de la real problemática que vivimos. Quiero manifestar a los ciudadanos es que si ahora no nos aislamos, la difusión del virus se va a convertir en una pandemia que no vamos a poder controlar. Y el criterio es muy simple: no salir de casa, quédese en su casa·”, enfatizó.

Al respecto, indicó que las Fuerzas Armadas, al igual que la Policía, están saliendo a las calles a decirle a todos los ciudadanos que se queden en sus casas. “Estamos ante una emergencia sanitaria nacional, y si no te quedas en tu casa vas a llevar el contagio a tus familiares”, manifestó.

“Ese es el mensaje que está saliendo a decir las Fuerzas Armadas de buenas maneras, pero si aun así hay ciudadanos irresponsables que no tienen conciencia del problema que estamos viviendo, serán intervenidos”, añadió.