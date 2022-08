Ministro Huerta reafirma que equipo especial PNP trabaja sin ninguna obstrucción con la Fiscalía

El ministro del Interior, Willy Huerta, aseguró que desde su sector ni del Ejecutivo existe alguna disposición para obstruir la labor del equipo especial de la Policía Nacional, encabezado por el coronel Harvey Colchado, al señalar que desde que inició su gestión han cuestionado un supuesto intento para bloquear dicha labor.

“Hoy por hoy, son testigos que este equipo especial viene trabajando de forma desarrollada y coordinada con la Fiscalía que ha solicitado el apoyo de la Policía Nacional del Perú. Desde el Interior y Ejecutivo no hay ninguna disposición respecto a la presunta obstrucción que realiza este equipo especial al Ministerio Público”, sostuvo en declaraciones.

En esa línea, pidió a la ciudadanía que tenga la seguridad de que el equipo especial PNP trabaja de manera independiente y en constante coordinación con el Ministerio Público.

“Prueba de esto, y vuelvo a reiterar a los señores medios de comunicación, que no malinformen a la ciudadanía. Hoy viene trabajando el equipo especial en forma independiente directamente coordinado con la fiscalía”, añadió el miembro del gabinete.

Precisamente este viernes, 12 de agosto, Willy Huerta participó en la entrega de armas de fuego, municiones y otros elementos por parte de Sucamec a favor de la Policía Nacional en el distrito de San Isidro.

