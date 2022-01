Ministro González sobre ingreso de Salaverry a Perupetro sin asumir el cargo: “Sorprendió al gerente”

El ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, aclaró que no tenía conocimiento de que el excandidato presidencial Daniel Salaverry había ingresado a la sede de Perupetro, en donde habría realizado gestiones como presidente del directorio de esa empresa, al señalar que no tiene la obligación de conocer al detalle lo que ocurre en todas las instituciones.





“Perupetro no está en mi local, lo que ocurre en Perú-Petro es independiente. Tendrán que informar (sobre acciones de Daniel Salaverry) pero no estoy inspeccionando todos los días Perupetro. No sabemos lo que pasa en otra institución, así sea adscrita a nosotros. No sé lo que pasa en Perú-Petro ahorita, no tengo la obligación de estar conectado”, aseveró este jueves en una conferencia de prensa.

Es importante precisar que, de acuerdo con un reportaje de un medio local, la gerencia general de Perupetro informó al congresista Jorge Morante que Salaverry había ingresado a la sede de esta empresa para tener reuniones con funcionarios, y despachó como si ya hubiera asumido el cargo de presidente del directorio. Además de haber recibido una laptop, un celular y disponer de un vehículo con chofer.





Al respecto, el titular del Minem reiteró que no mintió ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, porque asegura que obtuvo la información de los ingresos irregulares de Salaverry luego de su participación.

“El señor Salaverry con la resolución en la mano fue (a Perú-Petro) y eso es lo que me han informado después de mi reunión en el Congreso, porque no sabíamos nada de esas cosas que habían pasado. Sorprendió al gerente encargado y él no informó. No es la obligación de ellos informar porque, de repente, por desconocimiento, le dieron estas cosas (a Daniel Salaverry)”, comentó.

El último miércoles, 26 de enero, El ex candidato presidencial, Daniel Salaverry, presentó su renuncia irrevocable a la presidencia de Perupetro para evitar que su designación “siga siendo utilizada como herramienta de desestabilización política para atacar al Gobierno”.

Más en Exitosa