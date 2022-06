Ministro Gavidia: “Zamir Villaverde se ha vuelto el Vladimiro Montesinos de la década del 90”

El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, comparó este viernes al imputado Zamir Villaverde con el exasesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, quien actualmente cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad en el penal Ancón II.

En la víspera, un programa periodístico difundió la transcripción de un nuevo audio, el cual data del 4 de noviembre del 2021, donde se señala que Silva Villegas habría recibido un pago de “100 grandes” por parte del empresario, como encargo de la empresa Tableros y Puentes S.A. (Tapusa), a cambio de la adjudicación para la construcción del puente Tarata en la región de San Martín.

“Son investigaciones que deben llevarse con responsabilidad. Indudablemente, el señor Villaverde, a quien nunca en mi vida lo he visto, habla y al día siguiente se vuelve un show. O sea, él es el hombre que está moviendo el país. Eso no es correcto. O sea, es un delincuente que tiene que estar en lo que tiene que estar: en la cárcel”, declaró a la prensa desde los exteriores de Palacio de Gobierno.

“Y obviamente las autoridades del Ministerio Público tienen que hacer su trabajo con responsabilidad. En este momento, Zamir Villaverde se ha vuelto el señor Montesinos de la década del 90“, agregó.

Respecto a la paralización de Las Bambas, el titular del Mindef indicó que a la fecha las operaciones militares se encuentran planificadas para restablecer el orden y el principio de autoridad en la zona, lo cual, según dijo, no debe significar un retroceso en las conversaciones entre el Gobierno, las comunidades y la empresa.

“Efectivamente, Las Bambas es un problema que lo tenemos por años, no es un problema que se ha originado en estos últimos meses. Es un problema que se inicia desde la época y la forma de cómo se concesiones esos terrenos. Sin embargo, el principio de autoridad se tiene que reponer“, manifestó.

“Hemos conversado bastante con las comunidades, hay actitudes que no avanzan, no solamente por parte de las comunidades, sino también por parte de la empresa. La negociación y el consenso se dan entre dos partes y tenemos que llegar a un punto de encuentro. Las acciones están totalmente planificadas para iniciarse en el momento en que inteligencia nos indique. Esta intervención no descarta ni inhabilita las conversaciones”, puntualizó.

