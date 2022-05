Ministro Gavidia sobre investigación a Pedro Castillo: “Los procesos deben ser de acuerdo a ley”

El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, se pronunció luego que el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abriera una investigación contra el presidente Pedro Castillo por los supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. Asimismo, pidió a la población enfocarse en temas más importantes para el país.

“Indudablemente, las investigaciones y procesos deben ser de acuerdo a ley. Siempre lo he dicho, ya hay que dedicarnos a lo más importante de nuestro país, se vienen épocas más difíciles y no solo en el país, en el mundo, producto de la pandemia, la guerra, no tenemos fertilizantes, ya está pasando la época de la cosecha”, declaró a la prensa.

Seguidamente, advirtió que el próximo año nos enfrentaríamos a una crisis alimentarios por los acontecimientos internacionales como la guerra entre Rusia y Ucrania, así como la pandemia del nuevo coronavirus, por lo que consideró necesario cambiar la alimentación consumiendo más especies marinas.

“El próximo año tenemos que prepararnos para la emergencia alimentaria, este es un hecho, y ya varios países están pasando por esto. Tenemos la suerte de tener un mar muy rico (…) Tendremos que cambiar nuestra forma de alimentarnos”, explicó el titular del Mindef.

Por otro lado, evitó criticar las desafortunadas declaraciones del jefe de Estado, quien dijo que “la hambruna le iba a dar a los ociosos”, e invocó a los peruanos prepararse para que el impacto sea menos, y resaltó que la única forma de enfrentar esta crisis es con el trabajo.

“Tenemos que empezar a prepararnos con el trabajo para que el impacto de la escasez de alimentos nos afecte lo menos posible, sobre todo a los más niños y ancianos, esa es la razón. La única forma de enfrentar la crisis es con el trabajo, no hay otra forma. (¿No le parece que las declaraciones del presidente fueron desubicadas?) No para nada. Unámonos”, agregó.

