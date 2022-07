Ministro Gavidia sobre censura de Dimitri Senmache: “No lo dejaron trabajar ni una semana”

El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, se pronunció acerca de la censura impuesta por el Congreso de la República el pasado jueves 30 de junio hacia el aún ministro del Interior, Dimitri Senmache, de quien lamentó que no lo hayan podido dejar continuar su labor pública como titular de la cartera ministerial.

“Realmente, a mí me da bastante pena. Lamentablemente, la decisión que ha tomado la mayoría del Congreso ha sido en un momento muy dramático. Estamos luchando contra un flagelo como es la inseguridad ciudadana. No lo dejaron trabajar, pero ni una semana al ministro del Interior en situación de crisis. Lamento bastante esta situación, pero tenemos que seguir para adelante. No que de otra”, indicó en entrevista con Canal N.

En esa línea, habló sobre la buena relación laboral que había formado con el encargado del Mininter, en donde, según lo indicado, estaban manteniendo conversaciones en pro de hallar soluciones a la problemática de la inseguridad ciudadana, pero ante el fallo del Legislativo, no habría más que aceptar lo decidido.

“Bastante apenado. Estuvimos trabajando con Dimitri (Senmache) el tema de seguridad ciudadana, que es uno de los más importantes y uno de los mayores problemas, pero es la decisión del Congreso y debemos aceptarlo”, sostuvo Gavidia.

Por otra parte, el miembro del gabinete Torres invitó a los miembros del Legislativo a trabajar de la mano con los miembros del Gobierno para solventar las distintas problemáticas sociales que suscitan en el país.

“Espero que ya nos sentemos a trabajar un poco más unidos para afrontar las cosas más importantes como es la inseguridad ciudadana y seguridad alimentaria”, expresó el funcionario.

Con 78 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al documento presentado por la bancada de Fuerza Popular que solicitaba la censura del ministro.

Esto debido a las acusaciones en su contra por haber permitido la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, una presunta inacción para la captura del exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, así como de Fray Vásquez, sobrino del presidente Pedro Castillo, y la responsabilidad de las muertes producidas durante los enfrentamientos entre los mineros en Caravelí, Arequipa.

