Ministro Gavidia sobre declaraciones de Cerrón: “Expreso mi total respaldo a las FF. AA.”

A través de sus redes sociales, el ministro de Defensa, José Gavidia, se refirió a las declaraciones realizadas por Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, y recalcó su total respaldo a las Fuerzas Amadas y rechazó cualquier insinuación que tenga como objetivo transgredir el rol constitucional de las mismas.

“Respecto a las expresiones del Sr. Vladimir Cerrón en un evento partidario, donde señala que para tener el poder se debe tener el control del Ejército, expreso mi total respaldo a las FF. AA., fieles guardianes de nuestra independencia, soberanía e integridad territorial. Como ministro de Defensa, rechazo la más mínima insinuación que busque transgredir el rol constitucional de las Fuerzas Armadas, las cuales, sin ser deliberantes, están subordinadas al poder constitucional, conforme al artículo 169 de nuestra Carta Magna”, indicó Gavidia.

Luego, añadió que cada integrante de las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de las políticas del Gobierno, cumple a cabalidad la misión encomendada, con valor y sacrificio; por lo tanto, no permitirá que mancillen su honor y que traten de confundir a la población sobre el rol que ellas cumplen.

Respecto a las expresiones del Sr. Vladimir Cerrón en un evento partidario, donde señala que para tener el poder se debe tener el control del Ejército, expreso mi total respaldo a las FF. AA., fieles guardianes de nuestra independencia, soberanía e integridad territorial. 1/3 — José Gavidia (@JoseGavidia_) April 28, 2022

DECLARACIONES DE CERRÓN

Cabe recordar que hace algunos días, durante un evento público del partido que lidera, Cerrón Rojas señaló que la izquierda había llegado al poder, a través de Pedro Castillo y el partido el lápiz, pero aún no había conquistado el poder absoluto.

“Qué dicen las teorías de los clásicos, dicen que para tener el poder hay que tener el control del ejército, de la policía, el control del cuerpo de magistrados, el control de la burocracia estatal y el control del clero. Si no tienes esos cinco elementos, no tienes nada de poder. Y eso se construye, no se conquista”, precisó el exgobernador de Junín.

