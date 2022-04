Ministro del Interior sobre fallecidos en protestas: “No vamos a apañar responsabilidades”

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, aseguró este miércoles que el Gobierno no encubrirá alguna responsabilidad por parte de un funcionario público que haya estado involucrado con las muertes de los ciudadanos que estuvieron presentes en las protestas a nivel regional.

“Hay una investigación sobre el particular y si ha habido, en cuanto a la muerte, alguna responsabilidad de algún policía de acuerdo a las investigaciones, nosotros no vamos a apañar estos casos, vamos a denunciar, porque en nuestra conciencia quedaría una muerte y eso como ministro yo no lo voy a permitir”, declaró a los medios de comunicación tras estar presente en la presentación de incautación de droga por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Chorrillos.

De esta manera, el titular del Mininter señaló que las responsabilidades se determinaran ante la justicia y precisó que el Ministerio Público ya se encuentra realizando los peritajes necesarios del personal que participó en los bloqueos de carreteras.

En otro momento, confirmó que en la actualidad ninguna vía está cerrada al tránsito vehicular, pero sí existen conflictos sociales en Moquegua y la mina Las Bambas (Apurímac).

“En Moquegua tienen una reunión las comunidades justamente con miembros de la empresa y representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)”, concluyó.

Recordemos que el pasado 28 de marzo se dio la huelga de transportistas y las manifestaciones se extendieron a varias provincias del país. Con el transcurso de los días, el nivel de violencia, tanto por parte de manifestantes y por la represión policial, generó seis víctimas mortales y múltiples heridos en Huánuco, Ica y Huancayo.

