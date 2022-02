Ministro del Interior: “Si estuviese manchado o tuviese antecedentes no me hubiese presentado a este puesto”

El nuevo ministro del Interior, Alfonso Chávarry, descartó este miércoles tener antecedentes negativos o sentencias por narcotráfico ante los diversos cuestionamientos en su contra tras haber asumido el cargo. Por el contrario, pidió que “muestren las pruebas”.





En declaraciones a la prensa, el funcionario afirmó que en su carrera como policía recibió condecoraciones por su lucha contra el narcotráfico y la delincuencia.

“Tengo que decirles que si estuviera manchado o tuviera antecedentes no me hubiera presentado. No tengo sentencia por narcotráfico, tengo más de 30 felicitaciones durante mi actividad en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia, tengo experiencia en el trabajo de calle”, aseveró.





“Yo he intervenido, yo he denunciado, he hecho operativos he capturado delincuentes, nunca he estado metido en esto [del narcotráfico], en el caso de los abusos de autoridad sí porque el policía está sujeto a denuncias, yo he tenido quejas, pero en ningún momento me han sentenciado, yo no soy manchado, no tengo sanciones”, añadió.

Como se conoce Alfonso Chávarry reemplazó en el cargo a Avelino Guillén, quien presentó su renuncia al cargo la semana pasada. La salida de Guillén generó crisis en el Gabinete Ministerial y derivó en la salida de Mirtha Vásquez de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien fue reemplazada por Héctor Valer y contrajo muchas críticas.

En cuanto a la situación de ascensos, el actual titular del Mininter aseguró que promoverá la promoción de los oficiales que hagan méritos al servicio de la ciudadanía, “pero el que está por otro camino, el camino oscuro, ese tiene los días contados”.

