Ministro del Interior: “Recién estoy empezando, pero Los Dinámicos del Centro tienen los días contados”

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Alfonso Chávarry, aseguró que su cartera “repotenciará” la unidad especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) dedicada a ubicar y capturar a Los Dinámicos del Centro.





“Tenemos un equipo especial y estamos repotenciándolo. Hoy debe salir el cambio de generales, anoche lo hemos trabajado para dar los puestos y el profesionalismo adecuado. En el lapso de dos o tres días, sacaremos los cambios de los señores jefes, comandantes y mayores. Recién estoy empezando, pero Los Dinámicos del Centro tienen los días contados“, dijo esta mañana a los medios de prensa.

Como se recuerda, el Poder Judicial dictó, en diciembre de 2021, 36 meses de prisión preventiva y orden de captura contra Arturo Cárdenas y Eduardo Reyes, dos integrantes de Perú Libre acusados de financiar una campaña electoral en Junín con fondos ilícitos proveniente del tráfico de licencias de conducir.

Cabe precisar que ambos permanecen prófugos de la justicia desde el 6 de octubre del 2021, fecha en la cual el juez Jorge Chávez Támariz dictó en primera instancia la prisión preventiva en su contra .

Sobre Avelino Guillén

En otro momento, el ministro se se refirió sobre los relevos y ascensos al interior de la PNP. Indicó que su gestión no hará “borrón y cuenta nueva” de lo realizado por el extitular de la cartera, Avelino Guillén. No obstante, anunció que iniciará un proceso de investigación para atender las denuncias.

“No hay borrones y cuentas nuevas [de la gestión de Guillén]. Yo me hecho cargo de la cartera y he encontrado nombramiento en los ascensos que lo ha realizado el comando anterior. Sin embargo, nuestra inspectoría realizará el seguimiento respectivo referente a las denuncias y evidencias que se puedan presentar“, sostuvo.

Asimismo, Chávarry precisó que también se revisará la designación de prefectos y subprefectos, presuntamente vinculados con el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), línea política de Sendero Luminoso.

“Con respecto a los subprefectos, se está pidiendo todos los antecedentes para determinar si alguien está procesado por actos delictivos o si tiene antecedentes“, sostuvo.

