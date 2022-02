Ministro de Defensa sobre Karelim López: “Hay cosas bien raras, no sé por qué se están ventilando públicamente”

Atención. Este domingo, en declaraciones a la prensa, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, cuestionó las declaraciones de la empresaria Karelim López, quien se acogió a la colaboración eficaz recientemente y consideró que están ocurriendo cosas “bien raras” y que no se deberían “estar ventilando públicamente”.





En esa línea, Gavidia dijo que al igual que el presidente Pedro Castillo, la empresaria López debe pasar por su proceso con la Fiscalía como corresponde y no estar cuestionando diversos casos de una manera “rara”.

“Hay cosas bien raras, siendo procesos reservados, no sé por qué se están ventilando públicamente. Si hay un complot, ustedes evalúenlo, no es normal que venga la Fiscalía e ingrese (a Palacio)”, manifestó.





Asimismo, consideró que estas acusaciones no hacen perder tiempo de trabajo a los ministros porque ellos están enfocados en sus labores, tal como lo ha exigido el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Estamos en un gobierno democrático, estamos dando todo de nosotros. ¿Ustedes dudan de un complot? Yo les digo esto alguna vez en la historia no ha pasado”, expresó.

También puedes leer: Yonhy Lescano: Pedro Castillo debería llamar a nuevas elecciones si hay pruebas contundentes de corrupción

FISCALÍA

Por otro lado, pidió que Fiscalía haga su trabajo, pero de una manera reservada como ocurren en otros sucesos contra otras personas.

“Yo no entiendo cómo esta señorita (Karelim López) va a declarar a la Fiscalía y al día siguiente la prensa ya lo sabe, eso no es normal. Entonces yo no sé si hay un complot, pero yo no creo que esto sea normal”, aseveró.

Finalmente, el titular de Defensa reafirmó la postura de Pedro Castillo, sobre que en el país existe una clara evidencia de que un sector político quiere desestabilizar a la República.

“Eso es evidente. A nosotros déjennos trabajar, tenemos la seguridad de que dejaremos un mejor país. La lideresa de Fuerza Popular pidió perdón, porque no lo dejó trabajar al gobierno anterior, pero ahora siguen haciendo lo mismo”, expresó.

También puedes leer: Pedro Castillo rechazó declaraciones de Karelim López y reiteró que buscan vacarlo

MÁS EN EXITOSA: