COVID-19 | Ministro Lopez advierte que si los contagios siguen en aumento, ingresaremos a una cuarta ola

¡Atención! Este martes, el ministro de Salud, Jorge López, señaló que actualmente se viene registrando un alza en los contagios COVID-19 en el país, aunque precisó que estos no han generado mayor número de hospitalizaciones.

“En todo el país está teniéndose un incremento de casos COVID-19. Al respecto, tenemos que decir que no tenemos hospitalizaciones, que no tenemos casos graves. Lo que estamos teniendo es un incremento de casos que todavía no llegamos al 5%, en cual ya diríamos que estamos en una cuarta ola”, precisó López en declaraciones a TV Perú.

En esa línea, el titular del Minsa señaló que, si los casos siguen en ascenso, podríamos ingresar a una cuarta ola de contagios. “Estamos en un 4%, pero estamos ascendiendo. Es muy probable que en el transcurso de la semana veamos una evaluación y, si esto continúa, es muy probable que ya estemos entrando a la siguiente ola”, manifestó.

MAYORES DE 40 PUEDE RECIBIR LA CUARTA DOSIS

El Ministerio de Salud (Minsa) dispuso que, a partir de este miércoles 15 de junio, se amplíe a mayores de 40 años la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra la covid-19, “de acuerdo al avance de la cobertura en cada región y al cierre de brechas”.

Mediante un comunicado, la cartera liderada por Jorge López recordó que esta dosis deberá ser aplicada a cualquier persona al transcurrir cinco meses de haber recibido la tercera dosis contra la covid-19.

Por otro lado, precisan que se continúa administrando esta dosis a personas de 18 años a más con comorbilidades, así como a personas inmunosuprimidas y personal de salud. Del mismo modos, la población mayor de 5 años seguirán recibiendo las dosis correspondientes contra el nuevo coronavirus en todo el territorio nacional.

