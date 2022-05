Ministro de Salud: “Ninguna vacuna contra la COVID-19 ha vencido”

El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Jorge López, recalcó este lunes que “ninguna vacuna” contra la COVID-19 ha vencido, pese al informe de la Contraloría General de la República que advirtió del vencimiento de vacunas pediátricas para el pasado sábado 30 de abril.

“Ninguna vacuna se ha vencido. El día miércoles tenemos una reunión con Contraloría, ese día se va a tener que esclarecer. Estamos llanos a responder con Contraloría. Esto ya está en investigación“, dijo esta mañana.

Por su parte, la directora de Inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez, aseguró que la fecha de caducidad de las vacunas le compete a las gestiones anteriores, en referencia a la administración del exministro Óscar Ugarte.

“Cuando hablamos de una fecha de vencimiento próxima, son situaciones que cada uno de ustedes conoce. Los procesos de adquisiciones de vacunas no se han hecho con nosotros, se han hecho hace dos años. Por lo tanto, quiero mencionar que todo está documentado y tendrá su investigación correspondiente”, aseveró.

Antecedentes

Hace algunas semanas, se reportó el próximo vencimiento de vacunas AstraZeneca contra la COVID-19. Sin embargo, este último jueves, la Contraloría señaló que para el pasado sábado 30 de abril estaban en riesgo de vencer más de un millón de vacunas pediátricas de Pfizer.

La Comisión de Control de la entidad estimó que tomaría más de 64 días en culminar con la aplicación del millón 40 mil 974 dosis restantes, teniendo en cuenta que el promedio diario de niños vacunados durante la semana del 11 al 17 de abril, es de 16 mil 041 dosis.

A través de Twitter, el exministro de Salud, Hernán Condori (quien fue censurado por el Congreso) dijo que el problema con el vencimiento de las vacunas era que se habían comprado en exceso.

No obstante, el exministro Hernando Cevallos afirmó que no hubo exceso en la compra de vacunas, sino que el proceso de vacunación no se llevó con celeridad tras su salida del Minsa.

