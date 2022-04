Ministro de Salud insiste en que no hubo error del Minsa en aplicación de cuarta dosis

Durante la reciente conferencia de prensa que realizó el Consejo de Ministros, el titular del Minsa, Jorge López, fue consultado por el error que habría cometido su sector en la dosificación de la cuarta dosis de la vacuna Moderna contra la COVID-19 que se aplicó al personal de salud.

“Ya hubo una conferencia. No hubo error. Hay una palabra clave que tenemos que tener en cuenta; ‘buster’ que es refuerzo. Nosotros no manejamos ese esquema, nosotros manejamos cuartas dosis y no dosis de refuerzo. Y si es que hubo un error, los entes pertinentes tomarán conocimiento de ello. Se investigará y se seguirán todos los pasos que se tienen que seguir. Las dosis están en los insertos”, indicó Jorge López.

Quizás te interese leer: ¡Preocupante! Reportan desabastecimiento de medicamentos oncológicos en Junín

Como se conoce, este domingo, la directora ejecutiva de Inmunizaciones, María Elena Martínez, señaló que de acuerdo al protocolo y directivas del Minsa, solo se aplicará 50 microgramos de la vacuna Moderna.

Además, señaló que dicha cartera ministerial garantiza la inmunización de la población “con toda seguridad y calidad”, pese a la información que fue difundida acerca del error del Minsa en la dosificación de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“Quiero mencionar que nosotros estamos llevando los procesos de vacunación con toda la seguridad y calidad que eso ofrece durante todo este tiempo para el proceso de vacunación. Las estrategias que se van a continuar desarrollando es la que venimos haciendo en nuestros centros de vacunación, en nuestros establecimientos de Salud, así como precisar dentro del protocolo de la vacunación para la vacuna de la cuarta dosis a los grupos que ya se han señalado”, manifestó ante la prensa.

ERROR DEL MINSA

Este último sábado, a través de documentos a los que accedió Exitosa, pudimos conocer que el Ministerio de Salud cometió un error en la dosificación de la cuarta dosis de la vacuna Moderna contra la COVID-19 que se viene aplicando al personal de salud y a adultos mayores de 70 años y quienes tienen comorbilidades.

Mediante documentos, conocimos que el Minsa aplicó la cuarta dosis con 0.5 ml de la vacuna (100 microgramos), el doble de lo que debería aplicar; 0.50 ml. Además, recién este viernes se habría incorporado un equipo técnico del ministerio que habría estableció estas nuevas directivas.

Quizás te interese leer: Presidenta del Congreso al Gobierno: “Si no pueden poner una vacuna, ¿qué Constitución van a hacer?”

Tras la denuncia, diversos usuarios en redes sociales, señalaron haber experimentados síntomas muy intensos tras la aplicación de la cuarta dosis. Además, La República recogió denuncias del mismo personal de salud.

“Cuando estaba en el vacunatorio de Campo de Marte junto con otros compañeros nos dijeron la cantidad que estaban aplicando: 0.5 mililitros. Esa vacuna Moderna me tumbó casi tres días con fiebre de 39°C, dolor en el brazo, me dolían los huesos y las articulaciones. Tuve que ir a emergencias”, señaló una enfermera al mencionado medio.

Síguenos en redes sociales