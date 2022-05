Ministro de Justicia: “La prensa es constante en encontrar errores del presidente Castillo”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, se refirió al comunicado que emitiese el presidente de la República, Pedro Castillo, en relación a la denuncia por plagio de su tesis y el de la primera dama, hecha por el programa Panorama, en donde el jefe del Poder Ejecutivo reprobó la labor periodística.

En declaración a la prensa, el funcionario hizo notar un patrón por parte de los medios por resaltar los errores que pueda cometer el vigente gobernante.

“Sin lugar a dudas, el presidente siempre ha tratado, en lo posible, de tener buena comunicación con los medios en el Perú. Sin embargo, hay que aceptar una realidad a la cual no podemos rehuir. Hay una constante de identificar siempre los errores del Ejecutivo y del presidente de la República”, manifestó.

Además, el ministro enfatizó en que el “presunto” plagio aún no ha sido constatado en su totalidad y que solo la Universidad Cesar Vallejo tiene la potestad de declararlo como tal.

“Solo un resultado veraz, cierto podrá determinar si lo que se afirma puede o no ser corroborado. En este caso en específico, el único ente legitimado para dar una opinión si existe o no un presunto plagio es la Universidad Cesar Vallejo. Para mí el Turnitin no reúne los estándares técnicos”, agregó.

Por su parte, Heraclio Campana, vicerrector académico de la institución educativa, afirmó que la investigación completa culminará en 15 días aproximadamente.

Cabe recalcar que, de comprobarse la denuncia de plagio, la sanción iría desde la amonestación hasta la anulación del grado o título de los dos involucrados, tanto el presidente Castillo, como de la primera dama Lilia Paredes.

