Ministro de Justicia anuncia PL que penalice a jueces y fiscales por revelar información de procesos judiciales

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, anunció en los próximos días presentará al Legislativo un proyecto de ley que propone penalizar con hasta tres años de pena suspendida a jueces, fiscales, policías y abogados que revelen información de procesos judiciales en curso.

En una entrevista realizada anoche en Canal N, el titular del Minjusdh detalló que la medida busca “proteger la presunción de inocencia” como derecho fundamental de cualquier investigado que “son puestos en el ojo público como delincuentes” y no como presuntos.

“Nosotros hemos identificado dos situaciones que tienen que ser reguladas por norma. Por ejemplo, tenemos el tema de que el Código Procesal Penal establece que la investigación fiscal o judicial es reservada, es decir solo pueden tener acceso las partes sometidas al proceso […] Si el fiscal, el juez, la Policía Nacional, teniendo una información que es reservada, dolosamente, la filtra a terceros, eso sería un delito y lo va a ser“, explicó Chero.

También puedes leer | PCM tras derrota de la selección peruana en el repechaje: “Seguimos siendo una sola camiseta”

Asimismo, precisó que la sanción sería cuando se quiera “obstruir, obstaculizar o desnaturalizar el desarrollo de la investigación”, pues considera necesario que se tenga que establecer no solo los mecanismos de control de fiscalización sino también los punitivos cuando la información que debería ser reservada llega a terceros.

No obstante, aclaró que este proyecto no implica penalizar a las fuentes de información de periodistas o medios de comunicación porque “ellos tienen sus propias fuentes”, y que por lo tanto, no se va a obligar a los periodistas a revelar sus fuentes.

“No estamos hablando de los medios de comunicación. Ahí sí quiero delimitar: ellos tienen sus propias fuentes, sus propios medios, libertad de expresión, respecto absoluto”, subrayó Chero. “Hay otros mecanismos de investigación. Es imposible, en un estado de derecho donde se respeta la libertad de expresión y la libertad de prensa, que a un periodista se le obligue a revelar sus fuentes. Esto es inviable”, apuntó.

Más en Exitosa