“No sé que hace Roberto Sánchez (ministro de Comercio Exterior y Turismo) en Las Bambas. (¿Ha sido encargado por el premier para liderar las conversaciones en Las Bambas?) Eso dicen, no le tengo antipatía pero es como que yo vaya a solucionar el problema en la falta de algodón”, declaró en Exitosa.

También criticó que haya sido Sánchez quien abordará el primer helicóptero rumbo a Challhuahuacho, zona en la que se desarrollará hoy una nueva mesa de diálogo.

“En el primer vuelo (del helicóptero) abordaron la vicepresidenta Dina Boluarte y el ministro Sánchez del Mincetur. Estoy yendo en el segundo vuelo. No me han dejado ir en el primer vuelo. No sé porque ha sucedido eso. Yo debí estar al frente (de las conversaciones entre la comunidad y la empresa minera). A mí me ha invitado la comunidad”, detalló.

En otro momento, informó que el Gobierno propondrá la declaratoria del estado de emergencia nacional al sector de la minería, luego del incremento de problemas que se suscitan en sectores como Apurimac (Las Bambas) o Moquegua (Cuajone).

“En estos momentos estamos presentando un proyecto de ley donde se va a tratar del tema, declarando al sector minero en emergencia nacional, porque es necesario que nuestra minería tenga una producción constante y podamos ponernos de acuerdo con todos los que intervienen, en especial con las comunidades campesinas. Es un trabajo que nosotros tenemos que iniciar ya”, puntualizó en Exitosa.

