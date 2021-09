Ministro de Defensa a favor de incineración de restos de Abimael Guzmán

El ministro de Defensa, Walter Ayala, afirmó esta mañana que está a favor de la propuesta de incinerar los restos del cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Esto con el fin de evitar que exista un lugar de culto o apología al terrorismo en un futuro.





“Yo apoyo lo que dijo el ministro de Justicia, en el sentido que el cuerpo debe incinerarse y ser arrojado al mar para evitar posteriores veneraciones o cosas así“, dijo en declaraciones para la prensa.

No obstante, señaló que esta es una competencia del Ministerio Público. En esa línea, aseguró que “es respetuoso de las autoridades”.





“Esta es una función que el del Ministerio Público. Sabemos que si el cuerpo no es reclamado de manera formal y cumpliendo todos los requisitos, el Estado tiene que tomar competencia mientras que no lo haga el Ministerio Público. Yo he dado mi opinión, pero soy respetuoso a las autoridades”, sostuvo.

Consultado por la posibilidad de que el Ejecutivo tome acción para incinerar el cuerpo del genocida, el titular del Mindef enfatizó que el Gobierno no puede interferir en las decisiones del Poder Judicial.

“Las instituciones son autónomas, uno no puede intervenir como Gobierno en las decisiones del Poder Judicial ni tampoco del Ministerio Público“, reiteró.

Muerte de Abimael Guzmán

El terrorista Abimael Guzmán falleció este último sábado en la cárcel de la Base Naval del Callao a las 6:40 a.m., según un comunicado del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE).

Cabe precisar que el Ministerio Público informó esta tarde que el cabecilla terrorista falleció a consecuencia de un cuadro de neumonía. Asimismo, indicó que sus restos deben entregarse a sus familiares acreditados de acuerdo a ley.

“Conforme al acta de necropsia de ley se concluye que la causa de la muerte sería una neumonía bilateral causada por un agente patológico, conclusión que está sujeta a los resultados de las pericias patológicas, toxicológicas, químicas, entre otras que dispuestas por el fiscal”, se lee en un documento del MP.

