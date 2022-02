Ministro Salas: No podemos seguir en discusiones cuando hay ciudadanos que no tienen qué llevarse a la boca

Desde Huánuco, el ministro de Cultura, Alejando Salas, se refirió a la próxima presentación del Gabinete Ministerial ante el Parlamento, para solicitar el voto de confianza, e indicó que tenderán puentes de gobernabilidad para que ambos poderes del Estado empiecen a trabajar por objetivos en común.





“Vamos a llevar la propuesta del Gobierno del presidente Pedro Castillo y del premier Aníbal Torres. No podemos seguir en discusiones cuando hay niños y niñas, y ciudadanos que no tienen que llevarse a la boca. Tenemos que seguir trabajando por un consenso para salir de esta crisis por la pandemia y política. Debemos seguir caminando adelante, porque tenemos una economía sólida y somos el cuarto país en aplicar la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Debemos generar optimismo para la inversión privada. No dejar de mirar con optimismo para tener gobernabilidad”, señaló Alejandro Salas.

El titular del Mincul, indicó que el próximo 8 de marzo esperan exponer la política de Estado, la ejecución de gobierno que quieren para el país. “Al Congreso le pedimos ayudarnos con voluntad en sacar adelante los puntos en común, como luchar contra la pobreza, la salud, la presencialidad de las clases”, añadió.

VOTO DE CONFIANZA

El presidente de la República, Pedro Castillo, adelantó este sábado que el próximo 8 de marzo el Gabinete Ministerial se presentará ante el Pleno del Congreso para sustentar sus políticas de gobierno y solicitar el voto de confianza. Cabe precisar que hace dos días el mandatario pidió que se adelantara la fecha para el 28 de febrero.

Aníbal Torres va a sustentar el 8 de marzo ante el Congreso de la República, con la finalidad de que se haga todo el esfuerzo para declarar el estado de emergencia en los sectores de Salud y Educación”, sostuvo este sábado durante su visita a Cutervo, en Cajamarca.

Al ser consultado sobre sus expectativas de la investidura, dijo esperar que sea más un compromiso entre el Ejecutivo y el Legislativo ante el país. “Muchos congresistas están recorriendo con nosotros, están dándose cuenta y en su semana de representación van a ponerse de acuerdo y cuando estén frente al Gabinete dirán ‘en tal pueblo necesitan esto’. Más que la confianza, es un compromiso recíproco a nivel nacional”, apuntó.

