Ministro de Cultura sobre acta con transportistas en paro: “Si es posible sentarnos a conversar y concertar”

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, resaltó a través de sus redes sociales la suscripción del acta con los gremios de los sectores transporte y agrario en Huancayo, y reiteró que si es posible el conversar y concretar.

Agregado a ello informó que los seis ministros de Estado, que conforman la comitiva del Poder Ejecutivo, fueron escuchados por “dirigentes legitimados” quienes manifestaron su voluntad en buscar una solución.

“Sí es posible sentarnos a conversar y concertar. Fuimos escuchados por dirigentes legitimados que manifestaron toda la voluntad de solución. Lamentamos y rechazamos los actos de violencia de personas que los dirigentes no reconocían y que en las afueras querían ocasionar el caos.”, manifestó Salas en su cuenta oficial de Twitter.

Además, el ministro mostró en su red social el acta en la que los dirigentes de las protestas se comprometieron a liberar la carretera Huancayo-Jauja. Con ello destacó que cuando prima el diálogo y entendimiento en democracia, todo es posible.

“Cuando prima el diálogo y el entendimiento en Democracia todo es posible. Acta con la cual los dirigentes se comprometen a liberar la Carretera Huancayo Jauja.”, anunció en su cuenta oficial de Twitter.

Gobierno anuncia tregua de 5 días con sectores de agricultura y transporte

Durante el sexto día del paro de transportistas y agricultores, el ministro Roberto Sánchez anunció -tras entablar mesa de diálogo con los manifestantes e informar una serie de medidas- que llegó a un acuerdo de 5 días de tregua con el sector agrario y que el sector transporte levantará el paro.

“Tregua paro agrario, 5 días, se levanta paro de transporte de carga pesada. También suspensión ISC a combustibles (6 meses). Eliminación temporal IGV a pollo, fideos, harina arroz”, indicó el titular del Mincetur mediante su cuenta oficial de Twitter.

En diálogo con Exitosa, el titular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, confirmó que se había suscrito un con los agricultores una tregua del paro por 5 días. “Es contundente el acta lograda con los transportistas de carga pesada para que liberen la carretera”, añadió.

“Hay de un grupo de dirigentes; unos representan una u otra organización. Esto es un punto de partida para dialogar con otros sectores”, explicó el ministro tras ser consultado por las pocas firmas que estaban incluidas en las actas.

Dirigentes niegan acuerdos con el Gobierno

Previo al anuncio del Gobierno, Exitosa pudo conocer, tras recoger el testimonio de algunos dirigentes presentes en la zona, que no se ha llegado ningún acuerdo y que el paro continuará de manera indefinida.

“Entre gremios aún no hay acuerdos definidos. En la lectura del acta no se ha mencionado claro las definiciones que han mencionado los ministros. No estamos conformes. Probablemente siga el paro”, señaló un dirigente transportista a las cámaras de Exitosa.

