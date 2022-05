Ministro de Cultura: “Si el país dice que no a la Asamblea Constituyente, nos quedamos con la Constitución del 93”

En entrevista con Exitosa, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, dijo este lunes que si el país le dice que no a la Asamblea Constituyente, a través del eventual referéndum que consulta a la población su postura sobre la redacción de una nueva Carta Magna, la gestión de Pedro Castillo continuará gobernando con la Constitución de 1993.

“Estamos en un gobierno democrático que no está imponiendo absolutamente nada, no está imponiendo una Constitución Política, lo que ha hecho hoy el Gobierno es el hecho de presentarle al Congreso un proyecto de ley para preguntarle en las urnas justamente lo que consideramos una verdadera encuesta: decirle a los ciudadanos si quieren o no cambiar la Constitución. Ellos dirán si o no cambian la Constitución, si dicen no, nos quedamos con la Constitución del 93″, declaró en nuestro medio.

En esa línea, consideró que las encuestadoras, las cuales reflejan una alta desaprobación respecto a la modificación total de la Constitución, llevan a cabo una medición estadística relativa y no siempre recogen la realidad. Aseguró que, como parte de su labor como ministro, recorre todo el país y una de las demandas que recoge de la ciudadanía “es el hecho de que cumplan con el derecho de someter a consideración el cambio” de la Carta Magna.

“Yo respeto mucho el trabajo de las encuestadores, hacen un trabajo siempre de la medición estadística pero no siempre recogen la realidad. Solo un ejemplo, en la campaña electoral, ¿quién daba a Pedro Castillo como próximo presidente de la República en primera vuelta? Es más, creo que ni en las encuestas figuraba y tenemos hoy a Castillo como presidente de la República“, manifestó.

¿Se van todos?

Sobre la posibilidad de someter a consulta popular un adelanto de elecciones, refirió que dicha propuesta es una “voz muy simplista” que no respresenta una solución a la crisis política que vive el país. Indicó que lo mejor es que tanto el Poder Ejecutivo como Legislativo se sienten y marquen un acuerdo de gobernabilidad de cara al 2026 que permitan conducir al país en un momento difícil.

“Estamos en un estado democrático donde tanto el Congreso de la República como el presidente han sido electos por 5 años. Si vivimos una crisis política lo que considero es que acá deben haber entendimientos y consensos que nos permitan sacar adelante al país con ambos poderes del Estado“, detalló.

“Se escuchan muchas voces de que se vayan todos, quienes lideran estas voces de que se vayan todos, como agitadores, son expolíticos que seguramente están esperando a nuevas elecciones para poder postular a algo lo más rápido posible y no en el 20216″, enfatizó.

Para Salas, la cura puede resultar peor que la enfermedad, en alusión a que la disolución del Congreso y la vacancia del presidente al mismo tiempo podrían complicar la situación del país.

“Creo que la pregunta es qué viene después de que se vayan todos. Podrían venirse situaciones totalmente mucho más difíciles de las que vivimos. Cómo vamos a sumir en un país que en este momento tiene problemas por solucionarse con nuevas elecciones generales. No sabemos qué tipo de Congreso vamos a tener, no hay reformas políticas que el Congreso haya trabajado de manera clara y sólida para poder tener decirnos que vamos a tener mejores representantes“, puntualizó en Exitosa.

