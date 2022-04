Ministro de Cultura descarta que un sector del gabinete haya estado en contra del referéndum sobre nueva Constitución

En entrevista con Exitosa, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, negó que un sector del Gabinete Ministerial se haya opuesto al proyecto de ley del presidente de la república, Pedro Castillo, para que en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 se consulte en referéndum si el país está de acuerdo con una nueva Constitución.

El titular del sector Cultura respondió así cuando se le consultó si es que los ministros Óscar Graham (Economía), César Landa (Relaciones Exteriores) y Félix Chero (Justicia) le pidieron al mandatario reconsiderar la iniciativa de reforma constitucional.

“Eso es falso, porque el Ministerio de Justicia es quien promueve el proyecto de ley, esa información no es correcta. La votación se ha hecho al unísono, no he visto quiénes se oponen, pero esa información no es correcta”, manifestó.

En esa línea, Salas aseveró que el gobierno ha recogido “la voz de las regiones”, que, según dijo, exigen el cambio de la Carta Magna, para presentar el mencionado proyecto de ley.

“Estamos recogiendo la voz de las regiones, no lo estamos contando desde el escritorio”, precisó.

Asimismo, dijo que el Ejecutivo respetará la decisión del Congreso de eventualmente archivar la iniciativa de reforma constitución.

“De pronto, el tema se pone a debate, el Congreso lo trabaja, si el Congreso decide archivarlo, pues se respetará la independencia de poderes”, puntualizó.

