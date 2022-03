Ministro Condori sobre interpelación en su contra: “Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?”

El ministro de Salud, Hernán Condori, se refirió este viernes a las dos interpelaciones en su contra que el Congreso de la República aprobó este viernes y citó una frase bíblica para referirse a una eventual censura.

“Romanos 8:31: “Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? […] Yo confío en Dios. De verdad. Y yo le pido a Dios desde acá que pueda iluminar a cada uno de los congresistas, tocar su corazón, tocar su cerebro, y que me permita que mi lengua no se trabe en ese momento. (…) Yo quiero escribir una historia. (…) Ellos han sido elegidos por el pueblo, esto no es un botín”, señaló Condori en entrevista con el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’.

Previamente, el titulad el Minsa utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto y señalar que asistirá al Legislativo para responder el pleno interpelatorio.

“Soy respetuoso del equilibrio de poderes y del control político que realiza el Congreso de la República. Habiéndose aprobado la interpelación para este 16 de marzo, asistiré a la representación nacional a responder con objetividad y transparencia, como debe ser en toda democracia”, indicó Condori en su cuenta de Twitter.

INTERPELACIÓN

Cabe precisar que el titular del sector Salud deberá responder dos pliegos de preguntas contenidas en las mociones de orden de día nros. 2065 y 2068, presentadas por diversas bancadas parlamentarias.

La primera moción, sustentada por el legislador Jorge Montoya (RP) fue admitida por 77 votos, 33 en contra y 1 abstención. Contiene 10 preguntas referidas a la falta de idoneidad en el cargo.

La segunda moción, sustentada por el legislador Diego Bazán calderón (Avanza País) fue admitida por 76 votos, 34 en contra y una abstención, y contiene 9 preguntas relacionadas a la falta de idoneidad en el cargo.

