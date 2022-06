Ministro Chero sobre PL para sancionar difusión de información fiscal: “No hay ley mordaza”

Este domingo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, reiteró su respaldo al proyecto de ley que presentó el Ejecutivo ante el Congreso, el cual busca sancionar a los jueces o fiscales que filtren información de una investigación penal en curso. Asimismo, aseguró que los periodistas van a poder tener acceso a sus fuentes de información.

“Hemos señalado que esta ley tiene como propósito defender la investigación reservada y que para nada en lo absoluto va a generar que los medios de comunicación, y los hombres y mujeres de prensa, no puedan tener acceso a sus fuentes de información”, declaró a la prensa desde los exteriores de Palacio de Gobierno.

El miembro del gabinete también se refirió sobre el calificativo a esta iniciativa, como ‘ley mordaza’, y recalcó que desde el Gobierno buscan proteger la información reservada de las investigaciones.

“Hemos sido claros en señalar eso y de tal forma que no hay ley mordaza, es un calificativo que se le ha puesto, pero que no tiene esa finalidad”, agregó el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Como se recuerda, el último viernes 25 de junio, el premier Aníbal Torres Vásquez, anunció que el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que penaliza la difusión de información reservada en un proceso penal y aseguró que dicha iniciativa buscará detener la divulgación de los documentos fiscales con una pena de cárcel de hasta cuatro años.

“BUSCAN AMORDAZAR”

Al respecto, la exprocuradora anticorrupción, Katherine Ampuero, consideró inoportuno el tiempo en el que se da esta iniciativa en medio de investigaciones que involucran al presidente Pedro Castillo y su entorno. Además, mencionó que se buscaría “amordazar” y evitar que se conozca la verdad sobre lo dicho por los colaboradores eficaces, Karelim López y Zamir Villaverde, quienes acusan al mandatario en presuntos actos de corrupción.

“Lo que llama la atención es la oportunidad en la que están presentando este proyecto de ley, y no me cabe duda que es justamente para evitar que la ciudadanía conozca información que están brindando lo colaboradores eficaces que involucra al presidente de la República y a su entorno más cercano (…) Busca amordazar, que no se sepa toda esta evidencia que va encontrando el Ministerio Público”, declaró para Exitosa.

