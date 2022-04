Ministro Chero: “Proyecto de castración química está listo y depende del Congreso aprobarlo”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina, reveló que el Poder Ejecutivo ya tiene listo el proyecto de ley para implementar la castración química contra los violadores de menores de edad, el cual lo presentarán pronto al Congreso y dependerá de ellos su respectiva aprobación.

Con respecto a la castración quirúrgica, propuesta por la periodista de Exitosa, Cecilia García, dijo que eso se tendría que someterse a una evaluación técnica, sin descartar que la podrían poner en agenda.

“El proyecto (de castración química) ya lo tenemos listo, lo debemos estar aprobando en el Consejo de Ministros del día miércoles y lo debemos estar presentando al Legislativo para su análisis y discusión, de ellos depende aprobarlo”, refirió tras indicar que hasta enero del 2021 hay 9.674 personas sentenciadas por el delito de la libertad sexual en agravio de niños que representa el 11.15 % de la población carcelaria.

Precisó que en nuestro país se estima que se cometen entre 700 a 800 casos anuales de ultraje sexual en perjuicio de menores de edad, de allí que se espera una buena ponderación de derechos por parte del Congreso.

“En el 2018 ya se aprobó la castración (química), pero luego la Junta de Portavoces la retiró, porque considera- ron que atenta contra la dignidad de los procesados; sin embargo, debemos pensar en las víctimas, en la dignidad de los niños”, expresó tras reconocer que la castración química demandaría un presupuesto especial.

Con respecto a la castración quirúrgica, Chero Medina sostuvo que, si bien no está en la agenda del gobierno, es una alternativa a estudiar.

“Es una propuesta, la pregunta es: ¿Cuántos están dispuestos a asumir el reto y el riesgo? Dentro de una evaluación técnica (nosotros) estaríamos dispuestos a hacerlo, pero el compromiso no es unilateral del Ministerio de Justicia, el compromiso es consensuado con el Legislativo”, dijo tras sostener que, en estas circunstancias, el Ejecutivo respalda la castración química, lo cual no significa que se puedan evaluar otras propuestas “mucho más efectivas y mucho más eficaces”.

El ministro añadió, además, que es necesario que los jueces y fiscales también hagan su trabajo imponiendo las condenas con celeridad.

“La población debe entender que hay justicia y que esta alcanza a todos”, puntualizó el funcionario.

“Se requiere una valoración psiquiátrica”

Para el exministro de Salud, Alberto Tejada Noriega, la castración química contra los violadores sexuales no sería viable debido a su costo y a la vigilancia que habría que implementarse para que los medicamentos lleguen a término a un penal, en un contexto de falencias por parte del sistema penitenciario.

“Más allá de la indignación popular que todos compartimos, de castigo a este agresor, hay un tema de la viabilidad de este proyecto. Inhibir la hormona de la testosterona en estos pacientes psicópatas no es suficiente”, manifestó el también exalcalde del distrito de San Borja (Lima).

“La pena de muerte no es solución al problema”

En opinión de Liz Meléndez López, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, la pena de muerte contra los violadores sexuales no es la solución al problema.

“Recién, cuando salen estos casos que nos horroriza, la indignación, la rabia nos hace decir ‘pena de muerte’, pero en realidad, más allá de estar de acuerdo o no con eso, no soluciona el problema, y es que hay un problema álgido de violencia contra las niñas, que es el que se tiene que solucionar, porque no queremos que hayan más de estos casos”, expresó.

La socióloga consideró que no se debe pensar en medidas drásticas, inviables, sino en otras alternativas. “Hay que trabajar en la prevención, hay que trabajar en no permitir la impunidad. Hay que dirigir el debate a cuestionarnos en qué estamos fallando como sociedad para que estemos produciendo esta clase de agresores, abandonar el discurso desde la indignación, el lenguaje inmediato, coloquial”, manifestó.

