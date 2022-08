Ministro Chero: “No por cualquier capricho se van a entregar cámaras”

El ministro de Justicia, Félix Chero, se pronunció acerca de los videos de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno para descartar que Yenifer Paredes haya podido esconderse en estos espacios para evitar su detención.

El titular de la cartera de Justicia dijo que Palacio de Gobierno es un recinto que tiene secretos de Estado. En esa línea, indicó que “habría que ver qué cámaras están pidiendo”.

“Es una especulación porque Palacio de Gobierno es el recinto donde se tienen secretos de Estado, no por cualquier capricho se van a entregar cámaras para ver como es que se resuelven las políticas públicas y secretos de Estado“, expresó Chero a la prensa.

“Habría que ver qué cámaras están pidiendo y de qué despachos se están pidiendo“, agregó.

Asimismo, Félix Chero le pidió a los medios de comunicación que dejen de las especulaciones y “no plantear cuestiones subjetivas“.

“Por supuesto, yo no puedo establecer de esa acta que el presidente haya realizado un acto de obstrucción, no hay tal cosa, es más, no solo eso, para que vean el nivel de especulación, se especulaba que los ministros de Estados que ese día hayan estado presentes, podrían hacer acto de obstrucción y eso es absurdo, porque como aclaramos nosotros estábamos realizando un trabajo propio de nuestro sector y del Consejo de Ministros“, manifestó el ministro.

