Ministro Chero Medina: “Buscamos la reconciliación entre poderes del Estado”

En entrevista con Exitosa, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina, se manifestó acerca de los cuestionamientos que surgieron en su contra, por parte de los grupos de oposición, tras ser difundidos sus antecedentes como abogado de un condenado por violación sexual a una menor. El funcionario indicó que el país necesita que los miembros de los diferentes poderes del Estado se mantengan unidos, con el fin de que laboren en implementar medidas que ayuden al desarrollo, en el marco de la pandemia por la Covid-19.

Asimismo, indicó que el presidente de la República, Pedro Castillo, “tiene la mejor voluntad de trabajar” en beneficio del país y consideró al mandatario como una persona “honesta”.

“Estamos abocados a que los niños regresen a clases; nosotros nos sumamos a ello. Buscamos muy férreamente una reconciliación nacional entre los poderes del Estado. El presidente fue al Congreso con un mensaje conciliador y yo desde esta cartera y con mucha humildad le quiero pedir a los congresistas a quienes se encuentren en altos cargos que nos pongamos a trabajar por el país”, indicó el ministro Chero.

En esa línea, indicó que varios personajes políticos “no lo han dejado a trabajar al presidente” desde que asumió su cargo y señaló que el control político que ejercen los congresistas es “legítimo”, pero que “todo exceso constituye un abuso de derecho”.

“Creo que si el presidente de la República ejerce su derecho como primer ciudadano del Estado de defenderse frente a cualquier cuestionamiento que no tiene un sustento jurídico constitucional es legítimo y debe hacerlo por la via que corresponda como lo está haciendo a través de su abogado particular”, añadió.