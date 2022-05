Ministro Chero: “El presidente Castillo no ha manifestado el deseo de cambiar el gabinete”

En una breve declaración, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, descartó que exista la posibilidad de que el presidente Pedro Castillo realice cambios dentro del Gabinete Ministerial, en e marco de las recientes interpelaciones y mociones de censura a titulares de diversas caretas.

Al ser consultado sobre la situación de la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, indicó que hasta el momento el mandatario no ha comunicado con nadie para su reemplazo en caso se llegue a concretar la censura a dicha funcionaria. Por su parte, dijo esperar que esta medida impulsada por la bancada Fuerza Popular no prospere.

“El presidente de la República no nos ha manifestado el deseo de hacer un cambio de gabinete ni comunicarse con ningún candidato a ser ministro u ocupar la cartera”, expresó el titular del Minjusdh a los medios de comunicación, desde los exteriores de Palacio de Gobierno.

“No se puede estar, constantemente, interpelando a ministros por cualquier cuestión, tiene que haber un sustento y un fundamento”, puntualizó.

Por otro lado, volvió a referirse a las declaraciones del investigado Zamir Villaverde, sobre las acusaciones que realizó el investigado Zamir Villaverde en su contra. En esa línea, enfatizó que él no realiza acuerdos con “delincuentes”.

“Yo he señalado de manera muy enfática que no he tenido ninguna reunión con el señor Villaverde, no he mandado a ningún emisario, no he tenido ninguna comunicación con ese propósito (…) el ministro de Justicia no pacta ni negocia con delincuentes”, aseveró.

Recordemos que días atrás, Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva en el Penal Ancón I por el caso Puente Tarata III, reveló que el titular de Justicia había enviado a un emisario del INPE para que le dé un número telefónico y así entablen una comunicación para que deslinde sobre el presunto fraude electoral.

