Ministro Chávarry se disculpa tras expresiones por el Día de la Mujer

El Ministro del Interior, Alfonso Chávarry, pidió disculpas públicas por sus polémicas declaraciones por el Día Internacional de la Mujer, donde señaló que “La mujer es la asesora que vela por el bien del esposo” y recibió una gran cantidad de comentarios reprobando su discurso, el cual fue desestimado por la Defensoría del Pueblo por reincidir en “en estereotipos de género”.

“Fue esa ‘palabrita’ que reconozco, pero no lo hice con mala intención, muy por el contrario, yo siempre he valorado, he admirado a la mujer, la mujer es vida, en tal sentido les pido disculpas y ofrezco mis saludos a todas las mujeres del Perú y del mundo”, manifestó el funcionario.

También te puede interesar: Ángel Yldefonso: Congreso admitió moción de interpelación contra el ministro de Justicia

En sus primeras expresiones ante la prensa, indicó: “Estoy pidiendo mil disculpas porque en la primera parte yo elogié y valoré a la mujer”, tras ser consultado por la avalancha de críticas que recibió a raíz de sus palabras el 7 de marzo en la ceremonia realizada en la explanada del Ministerio del Interior, donde participaron varios organismos como la Superintendencia Nacional de Migraciones, Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol), entre otras instituciones.

Cabe resaltar que el ministro Chávarry dio a entender que con sus palabras solo buscó brindar un reconocimiento a mujeres que trabajan bajo su cargo, como lideresas del sector Interior, donde se destacó a 18 mujeres cuyas labores contribuyen a reforzar la seguridad ciudadana en nuestro país, sin embargo generaron el repudio de múltiples personalidades e instituciones ligados a la política nacional

Síguenos en redes sociales