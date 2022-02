Ministro Chávarry pide “evaluar”propuesta de armar a los serenos

El ministro del Interior (Mininter), Alfonso Chávarry, aseguró ayer que la propuesta anunciada por el primer ministro Aníbal Torres, de dotar de armas de fuego a los miembros del serenazgo, debe evaluarse porque los serenos primero tendrían que estar capacitados para el uso de estas herramientas.





“Es algo delicado el uso de las armas porque se tiene que pasar por exámenes, eso está en evaluación”, dijo Chávarry desde la ciudad de Trujillo, cuando en el Congreso se ha presentado un proyecto de ley que coincide con el planteamiento del primer ministro.

El ministro del Interior indicó que esta semana se publicará “la nueva ley del Serenazgo”, una nueva norma que se ha diseñado con la participación de la Policía Nacional y de Serenazgo, pero que no establece la entrega de armas de fuego a los serenos.





El pasado 17 de febrero, el premier Aníbal Torres se mostró a favor de armar a los serenos, previa preparación y selección, con el objetivo de disminuir la delincuencia a nivel nacional.

“Una persona sin armas no puede enfrentar a un delincuente que está armando. Entonces, previa una preparación y selección, los miembros del Serenazgo también deben estar armados”, sostuvo Torres, iniciativa que no ha tenido eco en el Congreso.

Nuevo comienzo

Chávarry afirmó que la PNP trabaja para devolverle la tranquilidad a la ciudadanía con el liderazgo del comandante general de la PNP, Vicente Tiburcio.

“La Policía tiene una gran responsabilidad de devolverle la tranquilidad a la ciudadanía. Tenemos excelentes policías, y por eso estoy acá, para velar por su bienestar”, dijo.

NIEGA HAYA GABINETE EN LA SOMBRA

■ El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, aseguró que en sus visitas al Consejo de Ministros no ha detectado que haya un gabinete en la sombra. “Quien lo dice tiene que tener alguna prueba, pero no es así, no he visto nada de eso cuando he asistido a Palacio”, remarcó.