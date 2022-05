Ministro Carlos Palacios defiende funcionarios de Perú Libre: “Somos gente calificada”

En Exitosa, el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, defendió la designación de altos funcionarios en su sector que son militantes de Perú Libre, incluyéndose, al asegurar que son personas capacitadas para ocupar sus respectivos cargos. Esto, luego de ser señalado de haber colocado a personajes en cargos importantes solo por recomendación.

“Son gente calificada. Somos gente calificada [..] dentro de nuestro equipo tenemos científicos, gente con experiencia, gente preparada, que se han graduado en la UNI y así, en el extranjero, y están volviendo de afuera para que trabajen porque estamos haciendo llamamientos a quienes reúnen las condiciones y hablan hasta tres idiomas”, sostuvo en diálogo con Nicolás Lúcar en ‘Hablemos Claro’.

De acuerdo con información de un medio local, militantes y personas cercanas de Perú Libre han ocupado los altos cargos del Ministerio de Energía y Minas tras la llegada de Carlos Palacios como titular del Minem, pasando de dos a once incluyendo al mismo titular del sector. En esa línea, el ministro aclaró que si fue nombrado en el cargo es por su capacidad y no por recomendaciones.

“Lo único que sé es que he sido elegido por la experiencia de que he trabajado ya más de 25 años en el trabajo de metalurgia. Conozco perfectamente y sé las deficiencias que tiene mi país. Se tiene que trabajar con una minería responsable, donde se respete altamente al medio ambiente para que no sucedan esos pasivos que tenemos en estos momentos”, recalcó.

Por otro lado, Carlos Palacios, se mostró a favor de revisar las concesiones mineras “para poner orden” en las zonas del país donde las comunidades mantienen un conflicto permanente con las empresas del sector. Según indicó, hasta el momento varias empresa mineras que “no están cumpliendo acuerdos” suscritos con la población y el Estado.

“[¿Usted está proponiendo que se revisen contratos mineros?] Si es necesario para poner orden, se tiene que hacer necesariamente. Hay mineras que llevan 14 años en el país y no han firmado los Convenio Marco, y eso no puede seguir así. Eso genera problemas y eso es lo que está pasando en el país”, manifestó.

En esa línea, Palacios afirmó no sentirse responsable del conflicto en Las Bambas, el cual originó que la compañía suspendiera todas sus operaciones a partir del pasado 20 de abril debido a una protesta campesina en sus instalaciones. Incluso, reveló que la empresa “ha reconocido que no ha cumplido con los compromisos delante de la comunidad”.

