Ministro Carlos Morán: “quien salga a la calle sin mascarilla será multado”

El ministro del Interior, Carlos Morán, aclaró que ya el personal policial está al tanto de cómo debe aplicarse la multa anuncian por el Gobierno para quienes incumplan con el aislamiento social obligatorio, medida que busca evitar el contagio del coronavirus.

En este sentido, el titular del Mininter advirtió que las multas se aplicaran por diferentes motivos, incluyendo el no uso de mascarillas en la calle. Así como el transitar por las calles en pareja, varios miembros de una misma familia y por no respetar el distanciamiento sugerido.

Ante esta medida, Carlos Morán explicó que quienes no paguen las multas, que podrán ser acumulativas en caso de faltas reiteradas, serán sancionados civilmente: “personas que no paguen las multas van a ser sancionada civilmente, no podrán hacer ningún trámite que implique el uno del DNI, si no pagan no podrán hacer trámites”.

Recordemos que, la Presidencia del Consejo de Ministros señaló que el monto de la multa por incumplir el aislamiento social decretado por el Gobierno variará entre el 2% y 10% de la UIT (ascendiente a S/ 4300), en función de la falta. Así las multas irán desde los S/ 86 a los S/ 430.