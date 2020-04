Ministro Benavides plantea traslado a colegios públicos para evitar deserción escolar por motivos económicos

Frente a la crisis propiciada por el coronavirus COVID-19, el ministro de Educación, Martín Benavides, sostuvo que los padres de familia que no puedan solventar las mensualidades de colegios privados, tendrán la opción de trasladar a sus hijos a centros educativos públicos.

“Para esa población que no podrá pagar (las pensiones), dada la situación económica que está viviendo, nosotros estamos trabajando en una estrategia de ampliación de la matricula pública, para poder evitar que haya una deserción de estudiantes por consideraciones económicas. Es una responsabilidad nuestra buscar una salida”, manifestó en declaraciones a Exitosa.

El titular del Minedu argumentó que su sector no está facultado a definir el monto de las pensiones de los colegios particulares, y sostuvo que “esto es una limitación normativa, no es algo que se me ocurre como ministro”.

“Me siento solidario frente a toda la situación que pasan los papás y las mamás, que también la pasan los profesores que tienen que adaptarse a la situación, que es una situación difícil para todos, pero hay que entender que hay que tener una mirada principalmente vinculada al cumplimiento o no cumplimiento de determinado acuerdo que tiene que haber entre padres y madres y directores de colegios”, manifestó.

Al respecto, enfatizó en que los directores de centros educativos particulares “tienen la responsabilidad de informar con transparencia por qué no pueden bajar las pensiones”.

Asimismo, indicó que el Minedu actuará en el ámbito de supervisar que los colegios privados presenten una estrategia pedagógica adecuada a las exigencias, y que esa estrategia sea comunicada a los padres de familia.

En base a esta supervisión, Benavides precisó que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) “puede tomar decisiones, sobre si es justo o no determinado pago de pensiones”.