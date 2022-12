Ministro Becerra: “Al desearles feliz Navidad, ratifico mi compromiso de lograr la educación que soñamos”

El ministro de Educación, Óscar Becerra, envió un mensaje a pocas horas de celebrar la Nochebuena para saludar a la comunidad educativa y ratificar su compromiso de trabajar arduamente en su sector para ofrecer un servicio de calidad en todos los colegios del país.

A través de sus redes sociales, el titular del Minedu recalcó que la educación es “el arma más poderosa” para hacer cambios en el país y en el mundo.

“Saludo a la comunidad educativa por la que trabajamos en pro de un servicio de calidad. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Al desearles Feliz Navidad, ratifico mi compromiso de lograr la educación que soñamos para nuestros hijos e hijas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, el actual ministro de Educación es cuestionado por la compra de laptops para escolares durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

“Hubo una megacomisión que investigó ese proyecto en el 2011 y no encontró nada. Yo no he pertenecido a ningún partido político, soy un técnico”, declaró ayer a la prensa.

En ese entonces, también reconoció haber ofendido a la comunidad LGBTI con sus expresiones homófobas, antes de asumir en el gabinete de la presidenta Dina Boluarte, por lo que pidió disculpas públicas y aseguró que defenderá los derechos de todas las personas por igual.

“Mis comentarios, antes de ser ministro, han ofendido específicamente a las comunidades LGBTI y quiero ofrecerles mis sinceras disculpas y mi respeto irrestricto y absoluto y el de esta administración a todos los peruanos y peruanas de cualquier orientación”, sostuvo la tarde de este viernes.

