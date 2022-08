Ministro Alvarado: “Rechazo tajantemente ser parte de una organización criminal”

¡Atención! Mediante sus redes sociales, Geiner Alvarado, ministro de Transportes y Comunicaciones, negó formar parte de una organización criminal, tal como lo había señalado el Equipo Especial de la Fiscalía e instó al Ministerio Público a “esclarecer” el caso con prontitud.

“Rechazo tajantemente ser parte de una organización criminal y solicito al Ministerio Público esclarecer el caso con prontitud, a fin de no afectar la dignidad de las personas. En todo momento, he expresado mi total disposición a colaborar con la Fiscalía, como lo he venido haciendo, y pido que se respete el marco legal vigente en esta investigación”, escribió Alvarado.

El titular del MTC señaló también que durante su permanencia en la cartera de Vivienda, se alineó “a los objetivos públicos de la institución y han respetado los procedimientos legales y criterios técnicos”.

“Mi trabajo y esfuerzo siempre estarán enfocados al desarrollo del país y a la mejora de la calidad de vida de la población”, sentenció.

Rechazo tajantemente ser parte de una organización criminal y solicito al Ministerio Público esclarecer el caso con prontitud, a fin de no afectar la dignidad de las personas. — Geiner Alvarado Lopez (@GeinerAlvaradoL) August 10, 2022

Cabe precisar que, según la tesis del Equipo Especial contra la Corrupción de Poder de la Fiscalía, Geiner Alvarado integraría una organización criminal que sería liderada por el presidente Pedro Castillo. La misma se dedicaría a licitaciones públicas fraudulentas y estaría integrada también por la primera dama, Lilia Paredes, Yenifer Paredes.

