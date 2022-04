Ministro Alfonso Chávarry sobre castración química: “Se tiene que evaluar, así nomás no se puede sacar”

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Alfonso Chávarry, se pronunció este lunes sobre el proyecto de ley que propuso el Ejecutivo para implementar la castración química contra los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres.

En declaraciones para la prensa, el ministro dijo que esta medida tendrá que ser evaluada por expertos y profesiones en el tema, antes de su eventual aprobación en el Congreso de la República.

“[¿Cree que la medida de castración química es populista?] Eso se tiene que estudiar y evaluar, así no más no se puede afirmar. Tiene que haber un estudio. Vamos a ver ese caso, así nomás no se puede sacar (aprobar). Posiblemente, los expertos y conocedores van a tener que hacer un estudio y dar su opinión sobre el particular”, dijo Chávarry.

Por otro lado, el titular del Mininter se mostró a favor de endurecer las penas y sanciones contra las personas que cometan el delito de violación sexual. En esa línea, hizo un llamado al aparato judicial a aplicar sanciones más drásticas.

“Deben haber medidas más drásticas para estos casos. Queda en nuestra Fiscalía y Poder Judicial endurecer las penas y ser más severos y ágiles con respecto a estos temas que se dan en el país“, resaltó.

Pide apoyo al Congreso

Más temprano, el presidente de la República, Pedro Castillo, pidió hoy al Legislativo respaldar el proyecto de ley del Ejecutivo para aplicar la castración química contra violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres.

“Esta propuesta será formalizada en los próximos días, esperamos el respaldo del Congreso y que no le dé la espalda a un clamor popular”, dijo desde Ate Vitarte.

Tras recordar el caso de la menor de 3 años que fue raptada y ultrajada en Chiclayo (Lambayeque), el jefe de Estado exigió al Poder Judicial (PJ) imponer condenas inmediatas en esta clase de casos.

“Reiteramos nuestro repudio y exigimos la máxima sanción a aquellos que agreden sexualmente a los niños y niñas del país, como ha ocurrido recientemente en Lambayeque […]. Mano dura y medidas más severas contra los depravados y degenerados que destruyen la vida de inocentes niños”, sentenció.

