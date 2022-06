Ministro Alencastre: Primer embarque de fertilizantes llegaría a partir del 11 de julio

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre Calderón, afirmó que con los 348 millones de soles – asignados por el Decreto de Urgencia No. 013-2022 – se podrá adquirir entre 80,000 y 106,000 toneladas de fertilizantes nitrogenados para atender a los pequeños productores, y estimó que el primer embarque llegaría en julio.

“Estimamos que, a partir del 11 de julio próximo, llegará el primer embarque de la urea a nuestros puertos“, indicó Alencastre.

Según reveló, para atender los requerimientos de la campaña agrícola 2022 – 2023, se cuenta con fertilizantes sintéticos (como la urea) y también hay una variedad de opciones (como el guano de isla y los fertilizantes orgánicos) para garantizar la fertilización de los cultivos en los siguientes meses.

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) afirmó que con los primeros lotes se atenderá de manera prioritaria a los productores que tengan unidades agropecuarias menores a las cinco hectáreas, que involucran los principales cultivos de la campaña agrícola 2022 – 2023 y que están relacionados a la alimentación de la población.

Por otro lado, Alencastre se pronunció sobre los lineamientos de su labor frente al MIDAGRI e indicó que se busca estructurar una gestión con enfoque territorial.

“Ello supone una articulación intergubernamental y una relación de abajo hacia arriba, donde los protagonistas sean las propias organizaciones de productores territorialmente localizados y esa será la agenda de aquí en adelante”, manifestó el ministro.

