Ministro Alencastre: “Es alarmista decir que habrá desabastecimiento por paro de transportistas”

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, catalogó de “alarmista” el invocar a un desabastecimiento de alimentos hacia los mercados mayoristas a causa del paro de transportistas de carga pesada para el lunes 27 de junio.

El titular del Midragri sostiene, primero, que no solo el sector de alimentos se puede ver ligeramente afectado por la huelga, y segundo, que la capital no pasaría por un gran apuro de escases de productos, debido a lo que se pueda extraer de los valles limeños u otras reservas.

“Lo que se va a interrumpir son tres a cuatro días, en un marco de conversaciones, de los flujos de transportes de carga. No todo lo que traen es alimento, y no todo de lo que se alimenta Lima viene desde lejos. Ustedes tienen tres valles acá, que tienen provisión de alimentos”, dijo el ministro de Agricultura a la prensa.

“El asunto es que tenga que haber una acción concertada, no desde el ministerio, sino todas las municipalidades. Hay comercios privados y hay comercios minoristas, hay una estructura de comercio”, añadió.

Por otra parte, Alencastre invitó a que se revise en estadísticas la cantidad de productos que se mueven en los camiones de carga pesada y sus varios destinos. Además, apuntó a que ni en la época más fuerte de la pandemia del coronavirus escaseo por tanto tiempo los alimentos.

“Me parece que es excesivamente alarmista (el asegurarse alimento por 10 días). ¿Por qué no revisan las estadísticas? ¿Por qué no se preguntan cuantas toneladas llegan cada día a los mercados mayoristas y cuantas no llegan ni pasan por ahí? Ni siquiera cuando hemos estado en una situación de parálisis total con el COVID-19 hemos tenido ese tipo de respuesta”, enfatizó el funcionario.

Cabe recordar lo que dijo a Exitosa el secretario de la Asociación de Empresarios y Comerciantes Mayoristas del GMML (Gran Mercado Mayorista de Lima), sobre que los centros de abastos no estarían en condiciones de soportar ni diez días de paro, como se tiene previsto, en base a lo anunciado por los transportistas, al haber dicho que la huelga se realizará en un lapso ‘indefinido’.

“Ahorita los precios de los productos han subido en el mercado y si se realiza este paro, Lima quedaría desabastecida de alimentos. Entonces estamos en esta preocupación porque las ventas han bajado y los precios han aumentado”, indicó.