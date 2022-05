Ministro Alejandro Salas responsabiliza a gobiernos anteriores por derrumbe de Kuélap

El titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Alejandro Salas, reiteró que el derrumbe de la Fortaleza de Kuélap se debió a “la desidia de gestiones anteriores” y la falta de inversión del Estado en el complejo arqueológico.

“[Kuélap se le vino abajo] A mí no, por supuesto que no, fue por la desidia de gestiones anteriores, que lo que hacían era parchar Kuélap por cada lado que lo veían en riesgo, no invirtieron, y lo explotaron a su máximo de capacidad turística, hasta que vimos que pasó lo que pasó”, dijo en entrevista para Exitosa.

En otro momento, informó que ahora se está trabajando en la limpieza de escombros, apuntalamiento y enmallado de las ruinas.

“Además, tenemos que trabajar un expediente integral de Kuélap, que aproximadamente estaría costando 90 millones de soles para poner Kuélap a la altura de lo que corresponde nuestra historia y cultura del país”, señaló.

Asimismo, precisó que se está elaborando una nueva ruta que estará disponible para turistas en el futuro. “Hay gente que vive de Kuélap, hay actividad económica en Kuélap. Se está habilitando una ruta para que puedan seguir visitando Kuélap mientras es intervenida a través de una ruta nueva”, mencionó.

Derrumbe

A inicios del mes de abril se produjo un derrumbe en uno de los muros del sitio arqueológico de Kuélap, principal atractivo turístico de la región. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, el área materia de colapso corresponde a 15 metros de largo, 12 metros de altura y una profundidad de 5 metros aproximadamente.

Por su parte, el gobernador consideró que este suceso de produjo por las intensas lluvias y por el descuido del Mincul, pues ya se había alertado de la situación del complejo meses atrás.

“El muro de la fortaleza se ha caído, se ha destruido. Este último domingo, por efecto de la lluvia y por el olvido del Ministerio de Cultura, que no actuó a tiempo, prácticamente, colapsó la parte sur del muro de la fortaleza”, lamentó.

