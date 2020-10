Ministra Sasieta: “A todos los agresores, los ubicaremos y enviaremos a prisión”

Esta tarde, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, con miras a poner en funcionamiento 20 Centros de Emergencia Mujer, inauguró hoy dos nuevos locales en las comisarías en la región Piura y Cestorial Paita, en este lugar ya suman siete hasta el día de hoy. La titular de la Mujer estuvo acompañada de autoridades policiales y de la región.







“Este gobierno está firmemente comprometido con la lucha contra la violencia; por ello, seguimos trabajando sin descanso para que más mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores accedan gratuitamente a un servicio especializado que los proteja si son víctimas de violencia”, comentó.

Además, precisó que los CEM comisarías mantienen una estrategia importante para contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas que fueron afectadas por sucesos de violencia.

“Debemos seguir haciendo frente a esta segunda pandemia, donde el enemigo no es invisible. A todos los agresores les digo que no existe piedra donde se puedan esconder; los buscaremos, ubicaremos y enviaremos a prisión”, señaló Sasieta, quien se refirió a los agentes del orden a no ser blandos con los agresores.

Estos nuevos centros para la atención a víctimas y prevención de la violencia hacia las mujeres y participantes del grupo familiar se da gracias al convenio interinstitucional entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) y el Ministerio del Interior (Mininter).

Un equipo multidisciplinario dará atención a las víctimas que acudan y se les dará atención psicológica, social y legal en estos nuevos locales. Asimismo, realizarán una evaluación, dando un informe social y psicológico, y aceptarán la defensa de los derechos de las víctimas para el acceso a la justicia.

