Ministra Revilla sobre feminicidios: “No fue nuestra intención ofender la memoria de las víctimas”

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, señaló que se siente conmocionada con el feminicidio suscitado el último fin de semana en el distrito de El Agustino, en el que una madre y tres de sus hijos fueron asesinados por su pareja.

“Nos ha dolido a todos. Nos solidarizamos con esta familia y con todas las que sufren esta situación día a día”, indicó la titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).

Precisó que el Gobierno está atendiendo a la familia de la víctima de este horrendo crimen. Desde su despacho, explicó, se brindó apoyo con los defensores de oficio, mientras que el Ministerio del Interior separó a los policías de la comisaría implicada y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cubrió todos los gastos de los sepelios.

La ministra Ana Teresa Revilla señaló que este es un trabajo de todas las instituciones del Sistema de Justicia, desde los defensores de oficio, procuradores, fiscales, magistrados, incluso policías, quienes se deben concientizar y especializar en la actuación en defensa de las mujeres. No obstante, enfatizó que será un trabajo arduo, para el que se requiere de un cambio de paradigmas y cultura.

“Tenemos que acabar con la normalización de la violencia. Es una tarea impostergable, y se está trabajando para que no ocurran hechos horrendos como el suscitado en El Agustino”, dijo.

Asimismo, recalcó que por su parte no hay indiferencia frente a este caso de feminicidio ni por ningún otro, luego de solicitar no dar declaraciones a la prensa cuando se retiraba de un oficio religioso celebrado en la Catedral de Lima. “Lamento muchísimo que se haya interpretado de esa manera. Quiero enfatizar que, al contrario, yo vengo trabajando estos temas desde hace muchos años y una de las preocupaciones que tengo es como se trata a la mujer desde el derecho. No era nuestra intención ofender la memoria de las víctimas ni a sus familias. Nosotros estamos convencidos de que se tiene que hacer mucho en este país para ello y en eso estamos. Es una tarea prioritaria”, puntualizó.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene en todo el país, en las 34 Direcciones Distritales, personal encargado de la atención legal y/o patrocinio a las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, a nivel nacional se cuenta con 325 defensores públicos que se encuentran preparados y atentos para la atención inmediata.

Asimismo, se cuenta con una línea de atención gratuita para la orientación legal denominada “Fono ALEGRA – 1884”. También con el objeto de fortalecer la prevención secundaria frente a la violencia contra las mujeres, los Servicios de Defensa Pública brindan servicios de patrocinio legal en materia de familia (alimentos, tenencia, filiación, ejecuciones de actas de conciliación y omisión a la asistencia familia) para no exponer a las mujeres a nuevos episodios de violencia.