Ministra Muñoz sobre cifra de muertos por COVID-19 en Iquitos: “Es probable que no esté completamente al día”

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, señaló hoy que “es probable” que la cifra de fallecidos por Covid-19 en Iquitos no esté “completamente al día”, tras conocer que el número de muertos a causa del nuevo coronavirus en esta ciudad sería nueve veces más que el reportado por el Ministerio de Salud (Minsa).

“Es probable que la información que se tiene no esté completamente al día, pero no por un tema de falta de transparencia o de querer ocultar la información, sino porque la confirmación de esa muerte por Covid-19 requiere un protocolo, y después de que ese protocolo se aplica, requiere ingresar esa información al sistema. Entonces, si por alguna circunstancia no se ha podido cumplir el protocolo y tengo una persona fallecida, pero no he podido confirmar que sea por Covid-19, no la voy a poder ingresar al sistema hasta que se realice el protocolo de verificación”, manifestó.

En declaraciones a Exitosa, Muñoz indicó que los propios médicos en cada región del país ingresan la información sobre COVID-19 en el sistema del Minsa.

“Entonces, si existe una cantidad de información que no está reflejada en las estadísticas del Minsa, es porque esa información no ha sido ingresada en el sistema de cada región. Por supuesto yo no dudo de lo que un médico pueda decir con respecto a la cantidad de personas, pero la estadística oficial que se tiene que mostrar es aquella que está ingresada en el sistema. Les pediría a los médicos en Iquitos y en cualquier región del Perú es que cualquier registro lo puedan ingresar en el sistema lo más rápido posible”, expresó.

Al respecto, enfatizó en que las pruebas “son muy importantes” porque lo que hace es confirmar si un paciente falleció a causa de Covid-19.

“Todos tenemos que ser absolutamente conscientes que la prioridad que tenemos ahorita es salvar vidas, eso es lo que tratamos que hacer. No estoy diciendo que la estadística sobre fallecimiento no sea importante, pero lo que están haciendo los médicos en Loreto es, si les llega una dotación importante de pruebas rápidas o moleculares, me imagino que están priorizando aplicarla en pacientes que están vivos, en aquellas personas que necesitan la prueba rápida para confirmar un tratamiento determinado”, puntualizó.

La titular del Ambiente aseguró que desde el Gobierno no hay intención de mostrar cifras diferente u ocultar información. “Se trabaja con lo que hay”, refirió.

Asimismo, afirmó que el personal de salud está haciendo “todo un esfuerzo enorme por poder atender los casos de las personas vivas en estos momentos, que necesitan oxígeno y camas UCI”.