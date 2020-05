Ministra Muñoz: “si no existen las condiciones necesarias, deberá continuar la cuarentena”

Horas claves en el Consejo de Ministros. La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, señaló que el Gobierno aún no ha tomado una decisión sobre si ampliará la cuarentena que culmina este 10 de mayo, pero adelantó que “si no existen las condiciones necesarias” se tendrá que optar por “continuar la cuarentena”.

“Si no existen las condiciones necesarias para controlar la pandemia, tendremos que continuar con la cuarentena, pero esa decisión todavía no está tomada (por el Gobierno)”, dijo la ministra en diálogo con Exitosa, en respuesta a la población que espera que este domingo se levante la cuarentena, pese a la cifra de infectados no ha llegado a su pico máximo aún y continúa incrementándose por día.

Recordemos que, de la misma opinión fue el ministro de Defensa, Walter Martos, quien señaló más temprano que “hay una posibilidad de ampliar la cuarentena” y que esto será conversado hoy en el Consejo de Ministros, aunque no confirmó que el anuncie se vaya a realizar este jueves.

Por otro lado, la ministra Fabiola Muñoz señaló que en algún momento la gente podrá salir a las calles, pero advirtió que debemos mentalizarnos en adoptar una nueva forma de vida porque ya no podremos comportarnos como antes: “esto no significa que podemos volver a la vida como era antes, nada podrá volver a ser como era antes”.