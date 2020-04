Ministra Muñoz: “Se fortalecerá control en las fronteras para evitar propagación del coronavirus”

La Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, indicó que desde el Estado se está coordinando de manera constante con las autoridades de Madre de Dios, cancillería y la Policía Nacional del Perú, para fortalecer el control en la frontera. Añadió que se ha permitido el ingreso a la región de unidades de transporte con medicamentos, pero tomando las medidas de seguridad correspondientes.

La titular del sector, a través de entrevistas telefónicas para la región de Madre de Dios, sostuvo que el Gobierno regional ha adquirido una serie de implementos como mascarillas, y destacó que un parcial de este equipamiento ya ha llegado a Puerto Maldonado y otras están en camino. Además, señaló que no permitirán poner en riesgo a la población en el paso de la frontera por eso se reforzarán las medidas de seguridad.

En ese sentido, Muñoz mencionó que la población debe seguir acatando las medidas que ha dado el Gobierno para controlar el avance del virus y exhortó a tener el menor contacto con las personas, “En estos momentos tenemos que actuar como si todos tuviéramos el virus, con ese nivel de seguridad debemos acatar el aislamiento social”.

Asimismo, la ministra señaló que en la zona de La Pampa no se puede trabajar en minería, “Esta actividad está permitida pero solo en la zona del corredor minero y con la debida responsabilidad, esto implica: no mercurio, no trata de personas y no trabajo infantil, remarcó. No se permitirá que se sigan realizando actividades ilegales en La Pampa, para ello se seguirán realizando operativos con personal del ejército”, enfatizó.

Al ser consultada sobre los pobladores que no salieron beneficiados de algún bono, la ministra indicó que desde el Estado se están viendo las mejores alternativas para atender a las poblaciones más vulnerables durante la cuarentena. Además, dijo que se está trabajando, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía, un bono que beneficiaría a las poblaciones rurales.