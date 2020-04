Ministra Muñoz exhorta a autoridades locales asegurar cuarentena para personas que desean volver a sus regiones

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, quien fue designada por el Ejecutivo para resolver la crisis de las más de 800 personas que se movilizaban hacia Huancavelica, Huancayo y Huánuco a pie por la Carretera Central, exhortó a las autoridades regionales y locales a que aseguren una cuarentena localizada y segura para todos aquellos que desean salir de Lima hacia sus regiones ante la carencia de medios económicos que les impide permanecer en la capital.

La titular del Ministerio del Ambiente manifestó que ha coordinado con los gobernadores de Junín y Huancavelica, Fernando Orihuela y Maciste Díaz, respectivamente; así como con los alcaldes de Yauli y Pucará, para que reciban a la masa que desde el lunes se desplazaba a pie con la intención de llegar a sus lugares de origen, pero tomando todas las medidas que garanticen la salud de la población en general.

“Muchas de las personas que están queriendo regresar a sus lugares de origen son personas que fueron desalojadas de sus cuartos, eso es algo sumamente injusto. Quiero hacer un llamado a la solidaridad de los arrendatarios, porque ellos no van a poder alquilar sus inmuebles nuevamente en estos momentos”, señaló.

Muñoz Dodero indicó que son aproximadamente 800 ciudadanos los que mayoritariamente tienen como destino Huancavelica y podrán llegar hacia su destino gracias a la gestión del gobernador regional que apoyará en la realización de la cuarentena controlada.

Asimismo, informó que las 169 personas que viajaron anoche a Huancayo ya están alojadas en hoteles de dicha ciudad.

La ministra del Ambiente pidió a la población que no realice traslados masivos desorganizados y sin coordinación con las autoridades porque incrementan el riesgo de contagio del coronavirus, así como otros problemas para su salud.

Finalmente, agradeció a las autoridades regionales y locales de Junín y Huancavelica por ayudar a las personas que se movilizan hacia sus lugares de origen, pero también señaló que aún no se ha logrado una gestión exitosa con el gobernador de Huánuco, Juan Manuel Alvarado. “No me voy a ir hasta que la última persona salga de aquí (Matucana), sentenció.

Ayuda a recicladores

En otro momento, la titular del Minam informó que se está ayudando a un grupo de recicladores que ante el aislamiento social también se han quedado sin ingresos. Indicó que en un empadronamiento inicial se ha logrado identificar a ocho mil recicladores. De este grupo, un 20 % ha recibido el Bono 380, mientras que a otros se les ha dado canastas de víveres.

“Estamos viendo como incluir a los que nos faltan, pero también estamos viendo cómo reactivar el servicio de reciclaje con algunas condiciones de salud fundamentales, no siempre usan sus implementos de seguridad. Además, no todas las municipalidades ni todas las personas hacemos la segregación en fuente, estamos mirando esta situación como fórmula normativa para lograr que el reciclaje no sea voluntario sino que tenga carácter obligatorio”, sentenció.