Ministra Montenegro: “Quiero que entiendan que el feminismo no tiene nada contra los hombres”

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables , Gloria Montenegro, señaló que es fundamental que desde los hogares se refuerce la cultura de la igualdad y del mutuo respeto, a fin de prevenir la violencia contra la mujer.

En entrevista para Exitosa, sostuvo que esta cultura de igualdad también debe ser reforzada en las instituciones educativas. “Y estamos trabajando con parejas jóvenes de tercero y cuarto de secundaria, como parte de la campaña ‘Violencia disfrazada de amor'”, puntualizó.

Al respecto, indicó que la violencia contra la mujer es un problema estructural, social y cultural de hace varios años. “Tenemos que tener no solamente mucha perseverancia y consistencia en el trabajo articulado y estratégico, sino que desde ‘Hombres por la igualdad’ que es uno de nuestros programas al que pedimos que todos los hombres se sumen, se les enseña a dejar actitudes y comportamientos machistas”, precisó.

Gloria Montenegro argumentó que el feminismo no tiene nada que ver contra los hombres. “Porque no podremos luchar por la igualdad si es que ellos no se suman a esta corriente. Necesitamos que ‘Hombres por la Igualdad’ sea una realidad, para que hombres y mujeres, en igualdad de condiciones, salgamos adelante”, manifestó.

La titular del MIMP considera importante que desde el hogar, la escuela, comunidades y medios de comunicación deben sumarse “en cercar al machismo para que vayan dejando esas conductas atrás”.

