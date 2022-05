Ministra Miloslavich calificó de “sospechoso” e “inapropiado” el informe de la Contraloría sobre Boluarte

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, consideró “sospechoso” e “inapropiado” que la Contraloría General de a conocer su informe en contra de la vicepresidenta Dina Boluarte, en el que se le acusa de presunta infracción constitucional, mientras que está de viaje y participa del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

“Suele ser medio sospechoso que la Contraloría lo saque [este informe] en un momento —yo diría— inapropiado, porque creo que debieron esperar que la vicepresidenta regrese de Davos para que ella pudiera defenderse”, sostuvo en una entrevista para Ideeleradio.

Cabe recordar que la Contraloría aseguró este miércoles 25 que sí se respetó derecho a la defensa de la vicepresidenta por el informe que emitió recientemente.

En ese sentido, hizo mención a los dicho por el abogado constitucionalista Alberto Otárola, quien dijo en Exitosa que “el informe de la Contraloría está “absolutamente equivocado” y “confunde los roles de control señalados por ley”. Además, consideró que los congresistas no deberían opinar al respecto hasta que se termine con las indagaciones.

“Escuché al abogado Alberto Otárola y me pareció que ha colocado otro punto de vista respecto a la vicepresidenta y yo más bien esperaría la investigación y una lectura sobre [lo que ha dicho] la Contraloría, que es lo que Otárola ha estado planteando. Además, él lo ha puesto en el marco constitucional de que ella había pedido licencia, pero siempre hay ajustes que hacer en la presidencia de una asociación como la de Apurímac”, puntualizó Miloslavich Túpac.

“Lo que me pareció interesante de [lo dicho por] Otárola es que los congresistas no pueden adelantar opinión porque ellos van a votar. Si el Congreso va a tener esta labor de fiscalización —que yo saludo y me parece importante— entonces, no pueden adelantar opinión en los medios, mientras se acaben las investigaciones en el Congreso”, agregó.

