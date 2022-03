Miloslavic sobre vacancia: La oposición vacadora busca recuperar el poder

¡Atención! La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavic, señaló vía sus redes sociales que la oposición ‘vacadora’ busca que Pedro Castillo deje la presidencia para de esta forma recupera el poder. Además, señaló que este sector del Parlamento está disfrazando de ‘control político’ sus ‘ilegales acciones’.

“Los 2 procesos de vacancia presidencial no son hechos aislados, la oposición vacadora busca recuperar el poder disfrazando sus ilegales acciones d control político. Exhorto a la oposición democrática a no sumarse al golpe de Estado, promovido por quienes no ganaron con los votos”, señalo Miloslavic en su cuenta de Twitter.

Además, la titular del MIMP indicó que desde que Pedro Castillo ganó las elecciones, intentaron alterar la voluntad popular. “Lo que ocurre hoy es la extensión en el tiempo de una estrategia golpista q daña a todo el Perú sobre todo a las mujeres más pobres q ven afectados sus derechos por sector congresal obstruccionista”, precisó.

Desde el día en q ganó el SPR Pedro Castillo,intentaron alterar la voluntad popular.Lo q ocurre hoy es la extensión en el tiempo de una estrategia golpista q daña a todo el Perú sobre todo a las mujeres más pobres q ven afectados sus derechos por sector congresal obstruccionista — DianaMiloslavicTupac (@DianaMiloslavic) March 26, 2022

DEBATE DE VACANCIA

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva (Acción Popular) convocó a sesión del Pleno para el lunes 28 de marzo a las 15:00 horas para debatir y votar la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

El inciso d) señala que el acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia de la República, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución, requiere una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso, es decir, 87 votos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso, el presidente de la República puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado, hasta por sesenta minutos.

Cabe indicar que el presidente, Pedro Castillo, ya había confirmado que este lunes 28 de marzo asistirá al Pleno del Congreso, fecha en la que se debatirá la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente.

“La próxima semana estaremos nosotros en el Congreso de la República por una situación que se ha hecho, por una convocatoria que nos han hecho, para ir a responder de lo que se quiere hacer creer al pueblo peruano”, manifestó este jueves desde el distrito de Platería, región Puno.

