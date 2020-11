Ministra Mazzetti: “Tenemos disposición de vacuna contra la difteria”

Esta mañana, en el programa ‘Hablemos Claro’ de Exitosa, en medio de la segunda fecha de la Jornada Nacional de Vacunación contra la difteria, TBC, polio, neumonia, sarampión, rebela y varicela. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, comentó que existe una cantidad considerable de vacunas para todos los que puedan asistir.







“Tenemos una gran afluencia, en este punto no lo esperábamos, felizmente con el personal policial, médico y de las Fuerzas Armadas y los serenazgos, las colas se están haciendo ordenadamente. El Ministerio de Salud tiene en este momento disposición de vacuna, estamos sacando mayor cantidad de vacuna para poder aprovechar y vacunar a todos los que pudieran presentarse”, señaló la titular de Salud.

Por otro lado, Mazzetti indicó que los ciudadanos debemos guardar la calma porque el país no presenta una pandemia por la enfermedad de la difteria, indicando que solo fueron dos los casos confirmados.





“Lo importante no es que nos desesperemos, no tenemos una pandemia de difteria, no tenemos un brote múltiple, tenemos dos casos confirmados de difteria, lo más importante es que todos mantengamos la calma porque lo que vamos a tener luego es Covid-19″, precisó Mazzetti.

La ministra además resaltó los grupos que tiene mayor importancia en relación con la vacuna y que no debemos preocuparnos por asistir todos un solo día, porque se estará vacunan por toda la semana.

“La prioridad en esta jornada son nuestros niños hasta los 5 años, adolescentes, gestantes y adultos mayores. Estamos vacunando también a algunos adultos que se están presentando, es importante que ustedes también sepan que con la preocupación que tienen las personas adultas para vacunarse, hemos abierto vacunación durante toda la semana de tal manera que no tengan que juntarse todas las personas en este momento porque hay riesgo al estar todos juntos. Entonces además de estos dos días que tenemos de vacunación para los grupos prioritarios que he mencionado, vamos a tener toda la semana, entren a la página web del ministerio, hemos colocado una lista de establecimientos en cuanto a Lima Metropolitana, hemos coordinado también con las regiones para que ellos coloquen disponible la posibilidad de poner vacunación de lunes a sábado“, precisó la ministra de Salud.

