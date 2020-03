Ministra Hinostroza: “El aislamiento domiciliario frente al Covid-19 es un compromiso de todos los ciudadanos”

La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, remarcó que la medida de aislamiento domiciliario frente al coronavirus Covid-19 es un compromiso de todos los ciudadanos, y responde a que los casos confirmados tuvieron como antecedente haber viajado a Europa y Asia, particularmente a España e Italia, por lo que ayer se estableció protocolos de intervención desde el aeropuerto Jorge Chávez.

“El aislamiento domiciliario no es privación de libertad, es un compromiso que deben tener todos los ciudadanos que vienen de esos vuelos. Ahorita estamos en una etapa baja de inicio en la curva de la epidemia, de cómo el país reaccione y cómo todos los ciudadanos se comporten, va a depender que esos casos no aumenten”, manifestó tras formular un llamado a la ciudadanía para no tomar a la ligera esta disposición

La titular de Salud remarcó que se coordina con Migraciones para que sea fluida la evaluación a pasajeros provenientes del exterior. Agregó que el Minsa también trabaja articuladamente con las autoridades de Lima Airport Partners (LAP) para que ellos pongan en práctica la declaración jurada de salud (aprobada por Resolución Ministerial N° 0862020/MINSA).

En dicha resolución se precisa que la persona que llega debe consignar las ciudades en las que estuvo o dónde hizo el transbordo; de esta forma, también se viene trabajando directamente con las aerolíneas, autoridades policiales, migraciones y Cancillería.

Precisamente, ayer, la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, acompañada de un equipo interinstitucional, recorrió las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y presentó las nuevas medidas para la aplicación de un control efectivo sanitario del flujo migratorio.

Durante esa visita, informó que en los últimos vuelos no se han detectado casos sospechosos; sin embargo, dijo que la gran mayoría de connacionales que ingresan al territorio llegan sin síntomas por Covid-19.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que cuidemos nuestra salud y respetemos la salud de otras personas, el aislamiento domiciliario es una medida potente para contener el avance del Covid-19 en nuestro país y es una responsabilidad de todos, desde el Gobierno en todos sus niveles y, en especial, de los ciudadanos”, enfatizó la ministra de Salud.

Respecto a la cuarentena a las personas procedentes de los países de Europa y China, la ministra señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace un reporte diario de las ciudades donde ya hay una transmisión comunitaria.

Aclaro que no todos deben realizarse pruebas diagnósticas. Son los adultos mayores y las personas con diabetes, cáncer o cardiopatías los más vulnerables ante el coronavirus, por lo que es importante la tarea de prevención y el cuidado de los demás. Añadió que la vacuna contra la neumonía es gratuita y se planteará que sea más accesible para la población. “Las inmunizaciones siempre protegen”, puntualizó.